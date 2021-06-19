Прошла жеребьёвка турнира на Мальорке, где сыграют Даниил Медведев и Карен Хачанов
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Состоялась жеребьёвка травяного турнира категории ATP-250, который пройдёт на Мальорке (Испания) с 20 по 26 июня.
Возглавил посев первая ракетка России Даниил Медведев, получивший уайлд-кард от организаторов, он начнёт турнир со второго круга и сыграет либо с французом Корентеном Муте, либо с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом. Вторым сеяным турнира стал пятая ракетка мира австриец Доминик Тим, его соперником во втором круге станет победитель матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Адриан Маннарино (Франция).
Ещё один российский теннисист Карен Хачанов посеян на Мальорке под шестым номером, в первом круге он сыграет с одним из квалифаеров.
Призовой фонд турнира на Мальорке составил более € 783 тыс.
Новость по теме«Даниил здесь». Пресс-служба турнира на Мальорке показала фото Медведева с голым торсом
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