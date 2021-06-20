Белорус Илья Ивашко пробился в основную сетку турнира в Истбурне

Белорусский теннисист Илья Ивашко пробился в основную сетку турнира категории ATP-250 в Истбурне (Великобритания), который пройдёт с 21 по 26 июня.

В финале квалификации Ивашко в трёх сетах одолел австралийца Макса Пёрселла со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:1. Матч продлился 1 час 52 минуты. Ивашко 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Пёрселла 9 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта при 5 заработанных.

Призовой фонд турнира в Истбурне составил более € 547 тыс. Действующим обладателем титула является представитель США Тейлор Фритц. В финале 2019 года он в двух сетах обыграл соотечественника Сэма Куэрри со счётом 6:3, 6:4. В 2020 году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.