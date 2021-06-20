Битва Рублёва с Умбером за первый в карьере титул на травяном покрытии. Видеообзор

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв впервые в карьере вышел в финал турнира АТР на травяном покрытии, где его соперником стал 22-летний француз Уго Умбер. К сожалению для российских болельщиков победу в матче одержал представитель Франции со счётом 3:6, 6:7 (4:7). Турнир проходил в Галле (Германия).
Встреча продлилась 1 час 25 минут. Рублёв 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Умбера 9 эйсов, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
Для 23-летнего Рублёва это был третий личный финал в сезоне. Ранее он выиграл титул в Роттердаме и уступил греку Стефаносу Циципасу в решающем матче «Мастерса» в Монте-Карло.
Также для Рублёва это шестой финал турниров категории ATP-500. До этого матча Андрей 12 раз принимал участие в решающих играх. На его счету восемь титулов, пять из которых он завоевал в 2020 году.
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