Анжелика Кербер — после победной игры с Екатериной Яшиной: Бад-Хомбург — особенный турнир
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Бывшая первая ракетка мира Анжелика Кербер из Германии прокомментировала стартовую победу на турнире в Бад-Хомбурге. Соперницей немки по первому раунду была Екатерина Яшина (Россия), которая за два сета сумела выиграть лишь два гейма.
«Конечно, это прекрасное чувство — выиграть первый матч, особенно здесь, в Бад-Хомбурге, который является для меня особенным турниром.
Играть перед домашней публикой — это всегда то, чего я с нетерпением жду и чему очень рада. Это была хорошая победа для меня, и сегодня я очень хорошо чувствовала себя на центральном корте», — цитирует Кербер официальный сайт WTA.
Во втором круге представительница Германии сыграет с ещё одной россиянкой — Анной Блинковой. Матч состоится завтра, 23 июня, в 11:00 мск.
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