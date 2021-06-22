Новак Джокович и Карлос Гомес-Эррера выиграли стартовый матч в парном разряде на Мальорке

Первая ракетка мира серб Новак Джокович и испанец Карлос Гомес-Эррера одержали победу в 1/8 финала турнира категории ATP-250 на Мальорке (Испания) в парном разряде.

В стартовом матче сербско-испанский тандем, получивший уайлд-кард от организаторов, обыграл пару Томислав Бркич (Босния и Герцеговина) / Никола Сакич (Сербия) со счётом 5:7, 6:4, [13:11]. Встреча продлилась 1 час 38 минут.

Джокович и Эррера 3 раза подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-пойнт из 5. На счету их соперников, Бркича и Сакича, — 3 эйса, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 5 заработанных.

В следующем раунде они сразятся с первыми сеяными Марселем Гранольерсом (Испания) и Орасио Себальосом (Аргентина).