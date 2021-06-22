Даниил Медведев рассказал о предстоящем поединке с Каспером Руудом на Мальорке

Первая ракетка России Даниил Медведев поделился впечатлениями от своей игры в матче второго круга турнира ATP-250 на Мальорке (Испания). Первый сеяный Медведев в двух сетах обыграл представителя Франции Корентена Муте со счётом 6:4, 6:2.

«В начале матча я не мог попасть в корт и промахивался на подаче при 40:0. На траве это не то, что нужно для первого гейма на своей подаче. Но я счастлив, что мне удалось победить, потому что это добавит мне уверенности в себе и, надеюсь, в следующих матчах я смогу сыграть лучше», — приводит слова россиянина сайт ATP.

Также Медведев поделился мыслями о предстоящем четвертьфинальном матче на Мальорке, где он встретится с 14-й ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом.

«Каспер — великолепный игрок, он сильно поднялся в рейтинге в этом году. Надеюсь, трава немного поможет мне в игре с ним, потому что это не лучшее его покрытие. Но не сомневаюсь, что здесь он сыграет хорошо, поэтому я должен быть на высоте», — сказал Медведев.