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Калинская, Гасанова, Рахимова и Дьяченко с побед стартовали в квалификации Уимблдона

Калинская, Гасанова, Рахимова и Дьяченко с побед стартовали в квалификации Уимблдона
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Некоторые из российских теннисисток начали борьбу за выход в основную сетку Уимблдона.

Четвёртая сеяная Анна Калинская в трёх сетах обыграла представительницу Венгрии Далму Галфи со счётом 4:6, 6:4, 6:1. Встреча продлилась 1 час 21 минуту. В другой встрече Наталья Вихлянцева потерпела поражение от немки Юле Нимайер. Итоговый счёт — 6:3, 3:6, 4:6 в пользу Нимайер.

Камилла Рахимова, в свою очередь, без особых проблем обыграла китаянку Ю Сяоди со счётом 6:2, 6:4. Ещё одна россиянка Виталия Дьяченко со счётом 6:4, 6:4 выбила из сетки Хан На Лэ из Южной Кореи.

Завершился игровой день противостоянием двух россиянок — Анастасии Гасановой и Валерии Савиных. В данном поединке сильнее была Гасанова, она в двух сетах обыграла Савиных со счётом 6:4, 6:3.

Основные соревнования на Уимблдоне стартуют 28 июня. Финал женского одиночного разряда запланирован на 11 июля. Действующим победителем соревнований является Симона Халеп из Румынии.

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