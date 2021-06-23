Джокович — об игре в паре с Гомес-Эррерой: должен отметить, нам было очень весело
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от сыгранного матча на турнире ATP-250 на Мальорке (Испания) в парном разряде. Джокович вместе с испанцем Карлосом Гомес-Эррерой в 1/8 обыграли пару Томислав Бркич (Босния и Герцеговина) / Никола Сакич (Сербия) со счётом 5:7, 6:4, [13:11].
«Должен отметить, нам было очень весело на корте. Карлос — давний друг моего брата и мой, мы знаем друг друга почти 15 лет. Вместе мы играли лишь один раз и тогда потерпели поражение. Сегодня тоже были очень близки к этому, но опыт такой игры впечатляет», — приводит слова Джоковича сайт ATP.
В следующем раунде Джокович и Эрреро сразятся с первыми сеяными Марселем Гранольерсом (Испания) и Орасио Себальосом (Аргентина).
Новость по темеНовак Джокович и Карлос Гомес-Эррера выиграли стартовый матч в парном разряде на Мальорке
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