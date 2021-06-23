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Касаткина — о том, почему хорошо играет на траве: она зелёная, а это мой любимый цвет

Касаткина — о том, почему хорошо играет на траве: она зелёная, а это мой любимый цвет
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Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась эмоциями после победы над Игой Свёнтек во втором круге турнира WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:0, 6:1 в пользу россиянки.

«Ига сейчас — одна из сильнейших в туре, это ни для кого не секрет. Поэтому эта победа очень важна для меня. Я показала хороший уровень игры, использовала свои шансы, сильно начала второй сет, агрессия в итоге принесла результат. Конечно, никогда не планируешь выиграть со счётом 6:0, 6:1. Я просто хорошо играла в важные моменты, действовала агрессивно, пыталась давить на её подачу и при этом агрессивно играть на своей. Для травы это ключевой момент.

Почему мне нравится играть на траве? Она зелёная, а это мой любимый цвет. К тому же травяное покрытие — это теннисная классика, на ней очень уютно и спокойно», — сказала Касаткина в послематчевом интервью.

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