Касаткина отметила победу над Свёнтек, показав, как поцарапала себе шею в Бирмингеме

Российская теннисистка Дарья Касаткина необычным способом отпраздновала победу над девятой ракеткой мира Игой Свёнтек во втором круге турнира в Истбурне (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:0, 6:1 в пользу россиянки.

Видео доступно в официальном «твиттере» WTA.

После решающего розыгрыша Касаткина повернулась в сторону своего ложа и сделала жест рукой, напоминавший проведение царапин по шее. Он стал отсылкой к недавнему инциденту в финальном матче турнира в Бирмингеме (Великобритания), где Касаткина в порыве злости сама себе расцарапала шею, из-за чего ей пришлось взять медицинский тайм-аут. В том матче она уступила Онс Жабер со счётом 5:7, 4:6.

За право выйти в полуфинал турнира в Истбурне Касаткина сразится с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

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