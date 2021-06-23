Касаткина отметила победу над Свёнтек, показав, как поцарапала себе шею в Бирмингеме

Российская теннисистка Дарья Касаткина необычным способом отпраздновала победу над девятой ракеткой мира Игой Свёнтек во втором круге турнира в Истбурне (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:0, 6:1 в пользу россиянки.
Видео доступно в официальном «твиттере» WTA.
После решающего розыгрыша Касаткина повернулась в сторону своего ложа и сделала жест рукой, напоминавший проведение царапин по шее. Он стал отсылкой к недавнему инциденту в финальном матче турнира в Бирмингеме (Великобритания), где Касаткина в порыве злости сама себе расцарапала шею, из-за чего ей пришлось взять медицинский тайм-аут. В том матче она уступила Онс Жабер со счётом 5:7, 4:6.
За право выйти в полуфинал турнира в Истбурне Касаткина сразится с представительницей Латвии Еленой Остапенко.
- 23 июня 2021
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