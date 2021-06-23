Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Касаткина отметила победу над Свёнтек, показав, как поцарапала себе шею в Бирмингеме

Касаткина отметила победу над Свёнтек, показав, как поцарапала себе шею в Бирмингеме
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина необычным способом отпраздновала победу над девятой ракеткой мира Игой Свёнтек во втором круге турнира в Истбурне (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 4:6, 6:0, 6:1 в пользу россиянки.

Видео доступно в официальном «твиттере» WTA.

После решающего розыгрыша Касаткина повернулась в сторону своего ложа и сделала жест рукой, напоминавший проведение царапин по шее. Он стал отсылкой к недавнему инциденту в финальном матче турнира в Бирмингеме (Великобритания), где Касаткина в порыве злости сама себе расцарапала шею, из-за чего ей пришлось взять медицинский тайм-аут. В том матче она уступила Онс Жабер со счётом 5:7, 4:6.

За право выйти в полуфинал турнира в Истбурне Касаткина сразится с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Новость по теме
Дарья Касаткина расцарапала шею от злости в финальном матче турнира в Бирмингеме
Новость по теме
«Он должен заткнуться!» Остапенко сорвалась на тренера соперницы на турнире в Истбурне
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021