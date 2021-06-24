Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Истбурне, обыграв в четвертьфинале латышскую теннисистку Анастасию Севастову с общим счётом 2:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5).

Продолжительность матча составила 2 часа 30 минут. За всю игру казахстанская спортсменка исполнила 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. Её соперница из Латвии за всё противостояние 2 раза подала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10.

Рыбакина занимает 21-е место в рейтинге WTA, Севастова расположилась на 61-й строчке чарта.

В полуфинале Рыбакина встретится с другой латышкой — Еленой Остапенко. О точном времени проведения матча будет сообщено позднее.