Даяна Ястремская: меня сняли с Уимблдона за пару часов до оправдательного вердикта

21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась в своём «Твиттере» информацией о том, что организаторы Уимблдона сняли её заявку с турнира всего за несколько часов до оглашения оправдательного приговора по делу о допинге.

«После решения Независимого трибунала, принятого в понедельник и оправдавшего меня, я надеялась и рассчитывала сыграть на Уимблдоне на следующей неделе. К сожалению, организаторы сняли мою заявку с турнира всего за несколько часов до оглашения решения.



Я очень разочарована тем, что не смогу сыграть на Уимблдоне в этом году, но я вернусь ещё более сильной», — гласит подпись Ястремской в «Твиттере».

Напомним, что 22 июня независимый трибунал Международной теннисной федерации (ITF) снял с Ястремской все обвинения по допинговому делу.