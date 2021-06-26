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Даяна Ястремская: меня сняли с Уимблдона за пару часов до оправдательного вердикта

Даяна Ястремская: меня сняли с Уимблдона за пару часов до оправдательного вердикта
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21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась в своём «Твиттере» информацией о том, что организаторы Уимблдона сняли её заявку с турнира всего за несколько часов до оглашения оправдательного приговора по делу о допинге.

«После решения Независимого трибунала, принятого в понедельник и оправдавшего меня, я надеялась и рассчитывала сыграть на Уимблдоне на следующей неделе. К сожалению, организаторы сняли мою заявку с турнира всего за несколько часов до оглашения решения.

Я очень разочарована тем, что не смогу сыграть на Уимблдоне в этом году, но я вернусь ещё более сильной», — гласит подпись Ястремской в «Твиттере».

Напомним, что 22 июня независимый трибунал Международной теннисной федерации (ITF) снял с Ястремской все обвинения по допинговому делу.

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