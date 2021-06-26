Анжелика Кербер выиграла турнир в Бад-Хомбурге
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Немецкая теннисистка Анжелика Кербер обыграла представительницу Чехии Катержину Синякову в финальном матче турнира Бад-Хомбурге со счётом 6:3, 6:2.
Продолжительность встречи составила 1 час 25 минут. За всю игру Кербер сделала 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Синяковой ни одной подачи навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта.
Для Кербер этот титул стал 13-м в карьере на турнирах WTA. На пути к финалу 33-летняя теннисистка обыграла Елену Яшину (Россия), Анну Блинкову (Россия), Аманду Анисимову (США) и Петру Квитову (Чехия). Всего участие в турнире приняли 32 спортсменки, а общий призовой фонд составил € 189 708. Соревнования под эгидой WTA в Бад-Хомбурге проводились впервые.
Бад-Хомбург. Финал
26 июня 2021, суббота. 14:00 МСК
28
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
2 : 0
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Катержина Синякова
К. Синякова
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