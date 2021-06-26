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Елена Остапенко стала чемпионкой турнира в Истбурне

Елена Остапенко стала чемпионкой турнира в Истбурне
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Для 24-летней латвийки это третий титул на уровне WTA, не считая победы на «Ролан Гаррос» в 2017 году.

В решающем матче Остапенко в двух сетах обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Остапенко один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Контавейт 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

Призовой фонд турнира в Истбурне составил более $ 565 тыс. Его предыдущей победительницей является чешка Каролина Плишкова, которая в текущем розыгрыше уступила итальянке Камиле Джорджи в первом круге.

Истбурн (ж). Финал
26 июня 2021, суббота. 14:35 МСК
Анетт Контавейт
27
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Елена Остапенко
43
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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