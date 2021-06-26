Елена Остапенко стала чемпионкой турнира в Истбурне

Латвийская теннисистка Елена Остапенко стала чемпионкой турнира категории WTA-500 в Истбурне (Великобритания). Для 24-летней латвийки это третий титул на уровне WTA, не считая победы на «Ролан Гаррос» в 2017 году.
В решающем матче Остапенко в двух сетах обыграла представительницу Эстонии Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 6 минут. Остапенко один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Контавейт 5 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.
Призовой фонд турнира в Истбурне составил более $ 565 тыс. Его предыдущей победительницей является чешка Каролина Плишкова, которая в текущем розыгрыше уступила итальянке Камиле Джорджи в первом круге.
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