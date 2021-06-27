Ник Кирьос заявил, что выступит в миксте Уимблдона с Винус Уильямс

Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что сыграет на Уимблдоне в смешанном парном разряде с американкой Винус Уильямс. «Это будет пара турнира», — сказал австралиец на пресс-конференции перед стартом мэйджора. Ранее в «Твиттере» Кирьос создал публикацию, где попросил подписчиков предложить ему варианты для выступления в паре.

В середине июня Кирьос снялся с травяных турниров в Лондоне (Великобритания) и на Мальорке (Испания). Для Ника они должны были ознаменовать возвращение в тур после продолжительного отсутствия. Кирьос не выступал с Открытого чемпионата Австралии. Напомним, в третьем круге домашнего мэйджора Кирьос выдал пятисетовый матч с австрийцем Домиником Тимом, в котором проиграл со счётом 6:4, 6:4, 3:6, 4:6, 4:6. В середине апреля Кирьос объявил, что полностью пропустит грунтовый сезон, включая «Ролан Гаррос», и вернётся в тур к старту сезона на траве.

41-летняя Винус Уильямс – бывшая первая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде («Ролан Гаррос» и Australian Open – в 1998 году).