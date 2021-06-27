Елена Остапенко: до 12 или 13 лет я тренировалась на деревянных кортах

Латвийская теннисистка Елена Остапенко после победы на турнире в Истбурне рассказала журналистам, что ей помогает в матчах на травяном покрытии.

«Я выросла, играя на очень быстрой поверхности. До 12 или 13 лет я тренировалась на деревянных кортах. Возможно, это помогает мне играть на траве, потому что, даже несмотря на то что сейчас она становится всё медленнее и медленнее, вначале она была очень быстрой. Может быть, это помогает мне лучше адаптироваться к этим условиям.

Потолок в тренировочных залах всегда был очень низким, что сильно сказывалось на вариативности ударов, а мяч зачастую отскакивал хаотично. Это были весёлые времена, и я думаю, это помогло мне в теннисе. Может быть, благодаря этому я с детства начала играть агрессивно.



Конечно, здорово, что у меня за плечами «Большой шлем», но я думаю, что мне нужно не забывать об этом, а как бы пытаться достичь большего и поставить перед собой другую цель, потому что жизнь не останавливается, когда ты выигрываешь мэйджор, — цитирует Остапенко официальный сайт WTA.