Елена Остапенко: до 12 или 13 лет я тренировалась на деревянных кортах

Латвийская теннисистка Елена Остапенко после победы на турнире в Истбурне рассказала журналистам, что ей помогает в матчах на травяном покрытии.
«Я выросла, играя на очень быстрой поверхности. До 12 или 13 лет я тренировалась на деревянных кортах. Возможно, это помогает мне играть на траве, потому что, даже несмотря на то что сейчас она становится всё медленнее и медленнее, вначале она была очень быстрой. Может быть, это помогает мне лучше адаптироваться к этим условиям.
Потолок в тренировочных залах всегда был очень низким, что сильно сказывалось на вариативности ударов, а мяч зачастую отскакивал хаотично. Это были весёлые времена, и я думаю, это помогло мне в теннисе. Может быть, благодаря этому я с детства начала играть агрессивно.
Конечно, здорово, что у меня за плечами «Большой шлем», но я думаю, что мне нужно не забывать об этом, а как бы пытаться достичь большего и поставить перед собой другую цель, потому что жизнь не останавливается, когда ты выигрываешь мэйджор, — цитирует Остапенко официальный сайт WTA.
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