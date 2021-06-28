Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев признался, что сыграл на Мальорке, следуя примеру Новака Джоковича

Даниил Медведев признался, что сыграл на Мальорке, следуя примеру Новака Джоковича
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка России Даниил Медведев признался, что перед Уимблдоном опирался на опыт серба Новака Джоковича, который перед победой на «Ролан Гаррос» принял решение в последнюю неделю сыграть на турнире ATP-250 в Белграде (Сербия), Джокович взял там титул. Ранее Медведев стал чемпионом турнира той же категории на Мальорке (Испания).

«Обычно в последнюю неделю перед турниром «Большого шлема» мы с моим тренером работаем уже на месте. Однако многое зависит от физических кондиций и психологического состояния. Например, сейчас мне были нужны матчи и победы на траве, и в этом смысле пример Джоковича дал нам определённую пищу для размышлений. Не думаю, кстати, что в Белграде он играл в свой лучший теннис, тем не менее смог там победить, а потом вытащить несколько тяжёлых матчей на «Ролан Гаррос». И ты видишь, что в выступлении накануне турнира «Большого шлема», в принципе, нет ничего страшного», — приводит слова Медведева «Коммерсантъ».

Новость по теме
Даниил Медведев сократил отставание от Новака Джоковича в рейтинге ATP
Первый титул Медведева на траве! Потрясающая свеча помогла Даниилу разгромить американца Первый титул Медведева на траве! Потрясающая свеча помогла Даниилу разгромить американца
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021