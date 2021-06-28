Даниил Медведев признался, что сыграл на Мальорке, следуя примеру Новака Джоковича

Первая ракетка России Даниил Медведев признался, что перед Уимблдоном опирался на опыт серба Новака Джоковича, который перед победой на «Ролан Гаррос» принял решение в последнюю неделю сыграть на турнире ATP-250 в Белграде (Сербия), Джокович взял там титул. Ранее Медведев стал чемпионом турнира той же категории на Мальорке (Испания).

«Обычно в последнюю неделю перед турниром «Большого шлема» мы с моим тренером работаем уже на месте. Однако многое зависит от физических кондиций и психологического состояния. Например, сейчас мне были нужны матчи и победы на траве, и в этом смысле пример Джоковича дал нам определённую пищу для размышлений. Не думаю, кстати, что в Белграде он играл в свой лучший теннис, тем не менее смог там победить, а потом вытащить несколько тяжёлых матчей на «Ролан Гаррос». И ты видишь, что в выступлении накануне турнира «Большого шлема», в принципе, нет ничего страшного», — приводит слова Медведева «Коммерсантъ».