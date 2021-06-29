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Кербер вышла во 2-й круг Уимблдона

Кербер вышла во 2-й круг Уимблдона
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Немецкая теннисистка Анжелика Кербер в 1-м круге Уимблдона обыграла сербскую спортсменку Нину Стоянович с общим счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. За всю игру немка не исполнила ни одного эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. Её соперница из Сербии за всё противостояние 3 раза подала навылет, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала единственную попытку брейк-пойнта.

Анжелика Кербер — бывшая первая ракетка мира в одиночном рейтинге, победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда назначен на 10 июля. Действующим победителем женских соревнований является Симона Халеп (Румыния), мужских — Новак Джокович (Сербия).

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Уимблдон (ж). 1-й круг
29 июня 2021, вторник. 17:30 МСК
Анжелика Кербер
28
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Нина Стоянович
86
Сербия
Нина Стоянович
Н. Стоянович
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