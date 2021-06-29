Кербер вышла во 2-й круг Уимблдона

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер в 1-м круге Уимблдона обыграла сербскую спортсменку Нину Стоянович с общим счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. За всю игру немка не исполнила ни одного эйса, совершила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. Её соперница из Сербии за всё противостояние 3 раза подала навылет, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала единственную попытку брейк-пойнта.
Анжелика Кербер — бывшая первая ракетка мира в одиночном рейтинге, победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.
Уимблдон стартовал 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда назначен на 10 июля. Действующим победителем женских соревнований является Симона Халеп (Румыния), мужских — Новак Джокович (Сербия).
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