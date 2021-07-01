Винус Уильямс: когда я выйду на корт в последний раз, я дам вам знать

Американская 41-летняя теннисистка Винус Уильямс рассказала, планирует ли она заканчивать карьеру.
«Я не думаю, что кому-то в жизни есть, что доказывать. Каждый человек должен только дышать для себя. Никто никому ничего не должен доказывать в этой жизни. Единственное, что вам нужно сделать, это заплатить налоги, иначе вы отправитесь в тюрьму. Когда я выйду на корт в последний раз, я дам вам всем знать. Нашепчу на ушко», — приводит слова Уильямс Yahoo Sports.
Винус проиграла в матче второго круга Уимблдона Онс Жабер из Туниса. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:0 в пользу Жабер.
Винус Уильямс — пятикратная победительница Уимблдона и двукратная победительница Открытого чемпионата США в одиночном разряде, четырёхкратная олимпийская чемпионка (один раз — в одиночном разряде, три — в парном).
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