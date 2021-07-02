Касаткина заявила, что ждёт извинений от футболиста Хубулова за оскорбления в соцсетях

Теннисистка Дарья Касаткина заявила, что ждёт извинений от футболиста «Алании» Владимира Хубулова, оскорбившего её в соцсетях.
Накануне во втором круге Уимблдона Касаткина проиграла Елене Остапенко из Латвии со счётом 1:6, 6:3, 6:8, после чего 20-летний Хубулов, используя нецензурные выражения, жёстко раскритиковал теннисистку в директе «Инстаграма».
«Я уже спокойно реагирую на подобные сообщения, но так как в этот раз написал профессиональный спортсмен, футболист, который играет в профессиональной команде, это у меня вызвало иные чувства. Непонятно, как спортсмен, который должен понимать, через что атлеты проходят, как это сложно, и, по сути, находящийся со мной в одной лодке, может такое писать. Меня это не то чтобы задело, но я считаю нужным этим поделиться.
Плюс я считаю, что человек явно нацелен на успехи, результаты, хочет быть известным футболистом, он должен понимать, что он может говорить, а что нет, и как себя надо вести. Я бы хотела, чтобы он сделал правильные выводы и как минимум извинился. Клубу «Алания» надо тоже нести ответственность за своих игроков, которые, по сути, являются лицом клуба. Надеюсь, все будут жить дружно, поддерживать друг друга и такой ситуации больше не повторится», — приводит слова Касаткиной ТАСС.
Ранее «Алания» принесла извинения Касаткиной за высказывания своего игрока.
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