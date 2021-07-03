Елена Остапенко завершила выступление на Уимблдоне

Латвийская теннисистка Елена Остапенко уступила Айле Томлянович из Австралии в третьем круге Уимблдона со счётом 6:4, 4:6, 2:6.

Игра продолжалась 1 час 50 минут. Остапенко выполнила 2 подачи навылет и совершила 8 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. Томлянович выполнила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и сделала 7 брейков при 13 брейк-пойнтах.

За выход в четвертьфинал Томлянович поспорит с победителем пары Сорана Кырстя (Румыния) — Эмма Радукану (Великобритания).

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул. в 2019 году она в финальной встрече оказалась сильнее Серены Уильямс. В прошлом году Уимблдон был отменён из-за коронавируса.