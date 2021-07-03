Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Остапенко завершила выступление на Уимблдоне

Елена Остапенко завершила выступление на Уимблдоне
Комментарии

Латвийская теннисистка Елена Остапенко уступила Айле Томлянович из Австралии в третьем круге Уимблдона со счётом 6:4, 4:6, 2:6.

Игра продолжалась 1 час 50 минут. Остапенко выполнила 2 подачи навылет и совершила 8 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. Томлянович выполнила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и сделала 7 брейков при 13 брейк-пойнтах.

За выход в четвертьфинал Томлянович поспорит с победителем пары Сорана Кырстя (Румыния) — Эмма Радукану (Великобритания).

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул. в 2019 году она в финальной встрече оказалась сильнее Серены Уильямс. В прошлом году Уимблдон был отменён из-за коронавируса.

Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2021, суббота. 13:05 МСК
Елена Остапенко
34
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
4 		6 6
         
Айла Томлянович
75
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
«Маттео стал показывать отличные результаты, и я решила, что надо его окрутить» «Маттео стал показывать отличные результаты, и я решила, что надо его окрутить»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021