Елена Остапенко завершила выступление на Уимблдоне

Латвийская теннисистка Елена Остапенко уступила Айле Томлянович из Австралии в третьем круге Уимблдона со счётом 6:4, 4:6, 2:6.
Игра продолжалась 1 час 50 минут. Остапенко выполнила 2 подачи навылет и совершила 8 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. Томлянович выполнила 3 эйса, допустила 2 двойные ошибки и сделала 7 брейков при 13 брейк-пойнтах.
За выход в четвертьфинал Томлянович поспорит с победителем пары Сорана Кырстя (Румыния) — Эмма Радукану (Великобритания).
Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул. в 2019 году она в финальной встрече оказалась сильнее Серены Уильямс. В прошлом году Уимблдон был отменён из-за коронавируса.
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