Елена Веснина и Вероника Кудерметова вышли в 3-й круг парного разряда на Уимблдоне
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Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова во 2-м круге парного Уимблдона обыграли американо-индусский дуэт, состоящий из Бетани Маттек-Сэндс (США) и Сани Мирзы (Индия) со счётом 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. За весь матч россиянки реализовали 3 брейк-пойнта из 3, исполнили 2 эйса и совершили 2 двойные ошибки. В ходе противостояния их соперницы ни разу не подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт.
В следующем круге Кудерметова и Веснина сыграют с победительницами игры Кори Гауфф (США) / Кэти Макнелли (США) — Паула Бадоса (Испания) / Сара Соррибес-Тормо (Испания). Точные дата и время противостояния будут оглашены позднее.
Уимблдон — парный разряд (ж). 2-й круг
03 июля 2021, суббота. 16:20 МСК
Вероника Кудерметова
Елена Веснина
В. Кудерметова Е. Веснина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Бетани Маттек-Сэндс
Саня Мирза
Б. Маттек-Сэндс С. Мирза
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