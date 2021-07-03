Елена Веснина и Вероника Кудерметова вышли в 3-й круг парного разряда на Уимблдоне

Российские теннисистки Елена Веснина и Вероника Кудерметова во 2-м круге парного Уимблдона обыграли американо-индусский дуэт, состоящий из Бетани Маттек-Сэндс (США) и Сани Мирзы (Индия) со счётом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. За весь матч россиянки реализовали 3 брейк-пойнта из 3, исполнили 2 эйса и совершили 2 двойные ошибки. В ходе противостояния их соперницы ни разу не подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт.

В следующем круге Кудерметова и Веснина сыграют с победительницами игры Кори Гауфф (США) / Кэти Макнелли (США) — Паула Бадоса (Испания) / Сара Соррибес-Тормо (Испания). Точные дата и время противостояния будут оглашены позднее.