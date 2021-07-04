Кори Гауфф: я верю, что могу победить на Уимблдоне

17-летняя американская теннисистка Кори Гауфф перед матчем четвёртого круга Уимблдона с немкой Анжеликой Кербер пообщалась с журналистами.
«Мне предстоит матч на Центральном корте. Думаю, даже хорошо, что я не особо помню, как играла здесь в 2019 году. Для меня всё было, как в тумане.
Я верю, что могу победить. Я верила в это в 2019 году, верю и сейчас. Не думаю, что что-то изменилось. Моя цель — всегда выигрывать турниры, независимо от моего рейтинга или того, что обо мне думают люди.
Честно говоря, каждый раз, когда я играю на траве, я хорошо себя чувствую на подаче. Мне кажется, я никогда не подавала лучше, чем сейчас. Думаю, в следующем матче мне будет очень важно иметь высокий процент первой подачи.
Анжелика Кербер великолепно играет на всех покрытиях и особенно на траве. Думаю, что просто выйду на матч с ней и буду играть свободно. Я не чувствую никакого давления на себя», — цитирует Гауфф Tennis Majors.
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