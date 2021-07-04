«Врываюсь в тридцатку». Павлюченкова отметила юбилей с Рублёвым, Хачановым и Бубликом

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова опубликовала в «Инстаграме» видео с празднования 30-летия. В кадр попали – российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов, представители Казахстана Александр Бублик и Елена Рыбакина, а также родной брат и личный тренер Анастасии – Александр Павлюченков.

Публикация доступна в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.

«Столько любви и радости в последний день, спасибо всем за поздравления! Врываюсь в тридцатку», — написала Павлюченкова в своём «инстаграме».

Вчера, 3 июля Анастасии исполнилось 30 лет. В матче третьего круга Уимблдона финалистка «Ролан Гаррос — 2021» Павлюченкова (16) в двух сетах проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой (19) со счётом 5:7, 6:3.