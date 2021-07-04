Ник Кирьос: необходимость снятия с микста Уимблдона просто разбивает мне сердце

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, что чувствует в связи с необходимостью снятия с Уимблдона в смешанном парном разряде, где он играет с Винус Уильямс. Ранее Кирьос снялся с матча третьего круга в одиночном разряде из-за травмы.
«Необходимость сняться ещё и с микста просто разбивает мне сердце. Давно мне не было так весело. У меня мурашки идут по телу от мысли, что придётся сообщить Винус, что я не смогу играть в миксте из-за травмы. Это жестоко», — приводит слова Кирьоса сайт ATP.
Фото: https://instagram.com/k1ngkyrg1os?utm_medium=copy_link
Отметим, что сегодня, 4 июля, австралиец выложил в «сториз» своего «инстаграма» фото со своей девушкой Кьярой. «Пока, пока, Уимблдон», — написал Ник. Однако об официальном снятии Кирьоса и Уильямс с турнира пока объявлено не было.
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