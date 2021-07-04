Роджер Федерер — об Энди Маррее: все игроки восхищаются тем, через что он прошёл
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер на одной из пресс-конференций Уимблдона затронул тему Энди Маррея, который завершил своё выступление в третьем круге, уступив Денису Шаповалову из Канады.
«Было приятно потренироваться с Энди перед турниром и видеть, на что он способен, в том числе и в плане физических возможностей.
Кроме того, у него был трудный год, он сыграл мало матчей. Так что тут явно есть некоторые вопросы. В то же время, он должен быть очень доволен собой.
Я думаю, что все игроки восхищаются тем, через что он прошел. Лично я желаю ему только самого лучшего.
Все надеются, что он останется в туре и продолжит выступать. Но больше всего ему нужно быть счастливым. А для этого нужно быть здоровым», — цитирует Федерера Tennis Head.
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