Анжелика Кербер — о Кори Гауфф: я вижу в ней огонь

Бывшая первая ракетка мира Анжелика Кербер из Германии в преддверии матча с 17-летней американкой Кори Гауфф в четвёртом раунде Уимблдона похвалила свою соперницу и рассказала о главном факторе, который должен ей помочь пройти в четвертьфинал.
«Кори играет хорошо и может быть очень опасной, особенно на травяном корте. Я вижу в ней огонь.
Она всегда отдает все силы в каждом гейме. С одной стороны, опыт играет мне на руку, но это будет тяжёлый матч, и мне придется продемонстрировать свой лучший теннис, чтобы пройти в четвертьфинал», — приводит слова Кербер Tennis World USA,
Матч между Кербер и Гауфф состоится завтра не раньше 17:30 мск. Победитель этой пары в четвертьфинале встретится с Паулой Бадосой (Испания), либо с Каролиной Муховой (Чехия).
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