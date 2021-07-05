Тарпищев назвал причину поражения Рублёва на Уимблдоне

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублёва в матче 1/8 финала Уимблдона. Венгерский теннисист Мартон Фучович обыграл россиянина со счётом 6:3, 4:6, 4:6, 6:0, 6:3.

«Рублёв начал неплохо — играл в своём стиле. К сожалению, по ходу встречи физически подсел и потерял нить игры. У Андрея не было плана Б — начал больше ошибаться и, как следствие, не нашёл путей к победе.



Что касается Фучовича, Андрей хорошо знаком с его стилем игры — неоднократно побеждал венгра. Но трава — это трава. На такой поверхности тяжелее удержать ритм, так как мяч отскакивает по-разному — отсюда проблемы. Много нюансов, которые не позволяют Андрею стабильно играть, нагнетая скорость. Рублёв должен был побеждать, но, конечно, нужны вариации по ходу игры.



Рублёв точно не разочаровал. Поймите, зависимость от покрытия большая: они ещё не так наиграны на траве, чтобы была стабильная надёжность от начала и до конца. Это надо приобретать.



Мы наблюдаем за лучшими результатами российских теннисистов на траве. Правда, на Уимблдоне не та трава, к которой мы все привыкли. Но сам факт, у Медведева, Хачанова и Рублёва — лучшие результаты на траве. Можно лишь похвалить ребят. В преддверии Олимпийских игр это очень неплохо», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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