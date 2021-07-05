Анжелика Кербер в двух сетах обыграла Кори Гауфф и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла в четвертьфинал Уимблдона. В матче 4-го круга она обыграла представительницу США Кори Гауфф.



Для победы Кербер потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу немки. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.



Кербер выполнила три эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. Её соперница Гауфф шесть раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и успешно использовала 2 из 6 брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал турнира Кербер сразится с Каролиной Муховой из Чехии.



Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.