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Анжелика Кербер в двух сетах обыграла Кори Гауфф и вышла в четвертьфинал Уимблдона

Анжелика Кербер в двух сетах обыграла Кори Гауфф и вышла в четвертьфинал Уимблдона
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Немецкая теннисистка Анжелика Кербер вышла в четвертьфинал Уимблдона. В матче 4-го круга она обыграла представительницу США Кори Гауфф.

Для победы Кербер потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу немки. Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут.

Кербер выполнила три эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. Её соперница Гауфф шесть раз подала навылет, совершила две двойные ошибки и успешно использовала 2 из 6 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира Кербер сразится с Каролиной Муховой из Чехии.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2021, понедельник. 17:55 МСК
Кори Гауфф
23
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Анжелика Кербер
28
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Комментарии
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