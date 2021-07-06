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Хачанов: сегодня не хочу думать о теннисе, завтра буду настраиваться на следующий матч

Хачанов: сегодня не хочу думать о теннисе, завтра буду настраиваться на следующий матч
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Российский теннисист Карен Хачанов поделился, чего ждёт от четвертьфинального матча Уимблдона с представителем Канады Денисом Шаповаловым.

«Из матчей Дениса я видел только матч с Энди Марреем, но там было всё очень уверенно, почти без шансов. Мы с ним играли один раз на Кубке Дэвиса, два года назад почти. С ним в этом году в Австралии тренировались на карантине две недели, изучали игру друг друга. Поэтому знаю, что ожидать. Он очень хороший игрок, опасный на всех покрытиях, особенно на траве. Левша, играет в очень агрессивный теннис, подаёт, ходит к сетке, режет. Очень хорошо миксует игру, но при этом иногда играет чересчур агрессивно. Завтра день отдыха, сегодня не хочу думать о теннисе, завтра буду тренироваться, готовиться и настраиваться на следующий матч», — приводит слова Хачанова Еurosport.

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