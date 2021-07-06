Денис Шаповалов: я принял правильное решение, когда снялся с «Ролан Гаррос»
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Канадский теннисист Денис Шаповалов дал небольшое интервью после выхода в четвертьфинал Уимблдона. В четвёртом круге он в трёх сетах переиграл испанца Роберто Баутиста-Агута и теперь сразится за место в полуфинале с россиянином Кареном Хачановым.
«Мы с командой приняли решение не участвовать в «Ролан Гаррос» из-за моей травмы плеча. Тогда это далось мне очень тяжело, но оглядываясь назад, я понимаю, что это был верный ход.
Карен Хачанов сейчас играет очень классно. Он победил сложного соперника, поэтому матч с ним будет трудным. Мы встречались с ним пару лет назад на Кубке Дэвиса, но сейчас эта встреча не имеет никакого значения, так как покрытие было другим», — сказал Шаповалов на YouTube-канале Eurosport.
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