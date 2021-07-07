Текстовая онлайн-трансляция матча Карен Хачанов — Денис Шаповалов в 1/4 финала Уимблдона
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Сегодня, 7 июля, состоится четвертьфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют россиянин Карен Хачанов, посеянный под 25-м номером, и представитель Канады Денис Шаповалов (10). Поединок поставлен первым запуском на корте номер 1 и начнётся в 15:00 мск.
Соперники встречались в 2019 году в рамках Кубка Дэвиса. Победу в том матче одержал Шаповалов со счётом 6:4, 4:6, 6:4.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Шаповалов в 1/4 финала Уимблдона
Победитель этого поединка в полуфинале сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (1), либо с венгром Мартоном Фучовичем.
В 2019 году победителем Уимблдона стал Джокович. В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.
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