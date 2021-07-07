Новак Джокович — о форме Хачанова и Шаповалова: выглядят отлично
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о потенциальных соперниках в полуфинале Уимблдона. Ранее Джокович уверенно обыграл венгерского теннисиста Мартона Фучовича со счётом 6:3, 6:4, 6:4. За право выйти в финал турнира серб сразится с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Денис Шаповалов (Канада). Текущий счёт их встречи — 2:2 по партиям.
«Конечно, будет трудно. Шаповалов выглядит отлично, Хачанов выглядит отлично. Мы все отлично выглядим», — приводит слова Джоковича журналист Жозе Моргадо в своём «твиттере».
Отметим, что Джокович является пятикратным и действующим победителем турнира. Хачанов и Шаповалов впервые играют в четвертьфинале Уимблдона.
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