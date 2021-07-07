Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Шамиль Тарпищев отреагировал на поражение Карена Хачанова в 1/4 Уимблдона

Шамиль Тарпищев отреагировал на поражение Карена Хачанова в 1/4 Уимблдона
Комментарии

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на поражение Карена Хачанова в четвертьфинале Уимблдона. Россиянин (25) в упорной борьбе уступил представителю Канады Денису Шаповалову (10) со счётом 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6.

«Если бы на «Больших шлемах» играли три сета, все были бы в полуфиналах. Физически Карена не хватило, скорость упала. Шаповалов играл быстрее и здорово подавал. Если не можешь прижать соперника, то тебя зажимают. Но всё равно это успех, четвертьфинал Уимблдона. Надо разнообразить свою игру, но всё равно Карен достойно себя проявил. Дальше Олимпиада, сейчас у ребят будет сбор в Южно-Сахалинске», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Новость по теме
Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал Уимблдона
Россиянин Карен Хачанов пропустил в 1/2 финала Уимблдона канадца с русскими корнями Россиянин Карен Хачанов пропустил в 1/2 финала Уимблдона канадца с русскими корнями
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021