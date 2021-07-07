Шамиль Тарпищев отреагировал на поражение Карена Хачанова в 1/4 Уимблдона

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на поражение Карена Хачанова в четвертьфинале Уимблдона. Россиянин (25) в упорной борьбе уступил представителю Канады Денису Шаповалову (10) со счётом 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6.

«Если бы на «Больших шлемах» играли три сета, все были бы в полуфиналах. Физически Карена не хватило, скорость упала. Шаповалов играл быстрее и здорово подавал. Если не можешь прижать соперника, то тебя зажимают. Но всё равно это успех, четвертьфинал Уимблдона. Надо разнообразить свою игру, но всё равно Карен достойно себя проявил. Дальше Олимпиада, сейчас у ребят будет сбор в Южно-Сахалинске», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.