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Евгений Кафельников оценил выступление Даниила Медведева на Уимблдоне

Евгений Кафельников оценил выступление Даниила Медведева на Уимблдоне
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Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников оценил выступление Даниила Медведева на Уимблдонском турнире. В матче 4-го круга Медведев проиграл поляку Хуберту Хуркачу.

«Безусловно, болельщики ждут от Даниила Медведева таких же результатов, какие он выдавал, играя на твёрдых покрытиях. Надеемся, что он повторит тот же успех, что был у него последние два года. Я не думаю, что у Медведева есть психологические проблемы, просто сейчас в мировом теннисе большая конкуренция. Время Даниила обязательно придёт, и он ещё порадует нас своими победами. У него есть все компоненты, которые позволяют ему держаться на том уровне, на котором он находится сейчас. Однако есть и слабые стороны: ему нужно немного почистить технику удара справа, это невозможно сделать идеально, но нужно уделить этому особое внимание», – сказал Евгений Кафельников в интервью спортивному радио «Движение».

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