Евгений Кафельников стал дедушкой

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников впервые в жизни стал дедушкой. Его дочка Алеся родила первенца. Отцом новорождённого стал бизнесмен Георгий Петришин.

Кафельников рассказал о случившемся в своём «твиттере».

«Сегодня напьюсь! Повод для этого шикарный! Когда дедом станете, тогда тоже кирнёте», — написал спортсмен в социальной сети.

Пол ребёнка пока держится в секрете.

22-летняя Алеся Кафельникова — российская топ-модель. Беременность она рассекретила только в июне, опубликовав несколько снимков на разных сроках на своей странице в «Инстаграме».

Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион и вице-президент федерации тенниса сам воспитывал дочь после развода с супругой.