Евгений Кафельников стал дедушкой
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Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников впервые в жизни стал дедушкой. Его дочка Алеся родила первенца. Отцом новорождённого стал бизнесмен Георгий Петришин.
Кафельников рассказал о случившемся в своём «твиттере».
«Сегодня напьюсь! Повод для этого шикарный! Когда дедом станете, тогда тоже кирнёте», — написал спортсмен в социальной сети.
Пол ребёнка пока держится в секрете.
22-летняя Алеся Кафельникова — российская топ-модель. Беременность она рассекретила только в июне, опубликовав несколько снимков на разных сроках на своей странице в «Инстаграме».
Бывшая первая ракетка мира, олимпийский чемпион и вице-президент федерации тенниса сам воспитывал дочь после развода с супругой.
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