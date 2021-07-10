Винус Уильямс: я не могу представить, что бы я делала без Серены

Семикратная победительница турниров «Большого шлема» 41-летняя американка Винус Уильямс рассказала о том, что не мыслит своей карьеры без младшей сестры Серены, которая является одной из самых успешных теннисисток в истории.
«Я не могу себе представить, что бы я делала без неё, потому что вся моя карьера связана с ней.
В индивидуальном спорте ты всегда один, ты просто попадаешь в него и начинаешь свой путь. Но я никогда не была одна в этом плане, потому что всю мою дорогу меня сопровождала младшая сестра. Это удивительно", — сказала Винус на The goop Podcast.
Сёстры Уильямс являются 14-кратными победителями турниров «Большого шлема» в парном разряде. Первый мэйджор девушки завоевали в 1999 году.
В одиночном разряде у американок в совокупности 45 титулов «Большого шлема».
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