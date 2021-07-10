Циципас и Басилашвили начнут выступление на турнире в Гамбурге со второго круга

Сегодня прошла жеребьевка турнира в Гамбурге, который начнётся 12 июля и завершится 18 июля. В соревнованиях примут участие 28 теннисистов, а матчи пройдут на грунтовом покрытии.

Грек Стефанос Циципас вступит в борьбу за титул со второго круга. Он сыграет либо с Домиником Кёпфером (Германия), либо с теннисистом, пробившимся через квалификацию.

Также со второго круга своё выступление начнут Пабло Карреньо-Буста (Испания), Николоз Басилашвили (Грузия) и Альберто Рамос-Виньолас (Испания).

Публикация доступна в «твиттере» Hamburg European Open.

Напомним, ранее с турнира снялся единственный представитель России Аслан Карацев.

Действующим победителем соревнований является россиянин Андрей Рублёв, который в прошлом году в решающей встрече обыграл Стефаноса Циципаса.