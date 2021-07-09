Аслан Карацев снялся с турнира в Гамбурге
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Российский теннисист Аслан Карацев снялся с грунтового турнира в Гамбурге, который начинается на следующей неделе.
Причина снятия спортсмена с соревнования не сообщается. Вместо россиянина на турнире выступит представитель Франции 22-летний Корентен Муте.
На Уимблдоне в одиночном разряде Карацев прекратил борьбу после поражения в матче первого круга. Он оказался слабее француза Жереми Шарди. Карацев проиграл со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (6:8), 3:6. Для Аслана это было дебютное выступление на Уимблдоне. Позднее Аслан Карацев и Елена Веснина снялись с Уимблдона в смешанном парном разряде — миксте. О причинах решения также не сообщалось. В первом круге россияне должны были встретиться с парой Кеннет Скупски (Великобритания) / Джессика Пегула (США).
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