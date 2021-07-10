Эшли Барти и Каролина Плишкова провели совместную тренировку за час до финала Уимблдона

Финалистки Уимблдона-2021, австралийка Эшли Барти и чешка Каролина Плишкова, провели совместную разминочную тренировку перед выходом на решающий матч турнира. Организаторы допустили такой вариант в связи с тем, что внешние корты Уимблдона недоступны из-за дождливой погоды.

Фотографии доступна в «инстаграме» Уимблдона.

Матч Барти — Плишкова поставлен первым запуском на Центральном корте и начнётся в 16:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Барти — Плишкова в финале Уимблдона

Барти лидирует по количеству побед в личных противостояниях с Плишковой — 4 против 2. На турнире «Большого шлема» они встречались однажды, на US Open-2018. Тогда сильнее была чешка — австралийка уступила со счётом 4:6, 4:6.