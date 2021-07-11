Плишкова — о слезах после поражения в финале Уимблдона: я этим не горжусь

Чешская теннисистка Каролина Плишкова рассказала, почему заплакала после поражения в финале Уимблдона.

«Если бы я проиграла в двух сетах, я бы меньше расстроилась. Но я приложила столько усилий, боролась до последнего вздоха. Мне пришлось потратить очень много сил, чтобы вырвать хотя бы один сет у Эшли. В третьем сете я хорошо играла во всех геймах на её подаче. Но это уже не имеет значения. Трибуны меня невероятно поддерживали. Принцесса Кейт тоже пришла, многие другие звёзды. Конечно, об этом думаешь. По-моему, у меня в карьере никогда не было момента лучше. Конечно, это сделало меня более чувствительной. Я не планировала плакать, потому что на корте мне этого делать не хочется. В раздевалке можно – но не на корте. Я не смогла сдержаться. Я этим не горжусь», — цитирует Плишкову газета Metro.