Наоми Осака представила вторую куклу Барби, основанную на её образе
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Японская теннисистка Наоми Осака показала в своём «инстаграме» вторую куклу Барби, в основу которой лёг образ четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема». Кукла одета в платье, в котором Осака играла на Australian Open — 2020.
«Мы объединились с «Барби» ещё в 2019 году, но на этот раз это официально, потому что сегодня я представляю куклу Барби Наоми Осака. Я очень надеюсь, что каждому ребёнку напомнят, что он может быть кем угодно и делать всё что угодно. Это действительно воплощение моей мечты — иметь собственную Барби и видеть маленьких детей, играющих с ней», — написала Осака.
Фотографии можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Наоми Осаки.
Первая кукла Барби Осаки появилась весной 2019 года.
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