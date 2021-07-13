Наоми Осака представила вторую куклу Барби, основанную на её образе

Японская теннисистка Наоми Осака показала в своём «инстаграме» вторую куклу Барби, в основу которой лёг образ четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема». Кукла одета в платье, в котором Осака играла на Australian Open — 2020.

«Мы объединились с «Барби» ещё в 2019 году, но на этот раз это официально, потому что сегодня я представляю куклу Барби Наоми Осака. Я очень надеюсь, что каждому ребёнку напомнят, что он может быть кем угодно и делать всё что угодно. Это действительно воплощение моей мечты — иметь собственную Барби и видеть маленьких детей, играющих с ней», — написала Осака.

Фотографии можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Наоми Осаки.

Первая кукла Барби Осаки появилась весной 2019 года.