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Теннисистка Наоми Осака поддержала игроков сборной Англии, которые подверглись расизму

Теннисистка Наоми Осака поддержала игроков сборной Англии, которые подверглись расизму
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Вторая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака выступила с поддержкой темнокожих футболистов сборной Англии, в адрес которых посыпались расистские оскорбления после поражения команды в финале Евро-2020 со сборной Италии.

Публикация доступна в «твиттере» Наоми Осаки.

Осака опубликовала фото темнокожих игроков сборной Англии, добавив над головами футболистов короны. Твит набрал более 87 тыс. отметок «Нравится».

Напомним, основное и дополнительное время матча завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти 11-метровые удары не смогли реализовать игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака. Встреча завершилась победой итальянской команды. После матча темнокожие английские игроки стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.

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