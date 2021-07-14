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Марта Костюк снялась с Олимпиады в Токио из-за проблем с плечом

Марта Костюк снялась с Олимпиады в Токио из-за проблем с плечом
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Теннисистка Марта Костюк не выступит на Олимпийских играх в Токио из-за проблем с плечом, сообщает «Большой теннис Украины» со ссылкой на украинскую Федерацию тенниса.

Марта уже была заявлена в составе украинской команды. 19-летняя спортсменка должна была выступить в одиночном и парном разряде вместе с Элиной Свитолиной. После снятия Костюк – первая ракетка Украины – будет играть в дуэте с Даяной Ястремской. На Олимпиаде Украину также представят сёстры-близняшки Людмила и Надежда Киченок.

Ранее Марта Костюк снялась с парных турниров на Уимблдоне из-за беспокоивших её проблем с плечом и бедром, а в одиночном разряде дошла до второго круга.

Теннисный турнир на Летних олимпийских играх в Токио пройдёт с 24 июля по 1 августа.

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