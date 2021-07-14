Андрей Рублёв рассказал, когда отправится на предолимпийские сборы в Южно-Сахалинске

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился планами перед стартом на Олимпийских играх в Токио (Япония). Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что национальная команда начала подготовительные сборы в Южно-Сахалинске, отметив, что чуть позже к ней присоединятся Даниил Медведев и Анастасия Павлюченкова.
«На Сахалин вылетаю сегодня, чтобы присоединиться к команде, адаптироваться к условиям, полностью акклиматизироваться до Японии. Если же лететь сразу в Токио, то времени на адаптацию просто не остаётся. Настрой положительный. Надеюсь, буду хорошо готов, посмотрим, как пройдёт подготовка», — приводит слова Рублёва ТАСС.
23-летний Рублёв – победитель 8 турниров на уровне ATP в одиночном разряде, четвертьфиналист турниров «Большого шлема».
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