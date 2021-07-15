Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даррен Кэхилл: Надаль попытается остановить Джоковича на US Open

Даррен Кэхилл: Надаль попытается остановить Джоковича на US Open
Комментарии

Даррен Кэхилл, австралийский теннисист и тренер румынки Симоны Халеп, высказался о фаворитах грядущего US Open.

«Надаль попытается остановить Джоковича на US Open. Рафа любит играть в Нью-Йорке. Ему нравится высокий отскок, и раньше он добивался там больших успехов. Также он собирается заранее поиграть на харде, думаю, он готов бросить вызов Нью-Йорку. Не могу дождаться, ведь Джокович приедет туда за «Золотым шлемом».

Также будет интересно посмотреть на Берреттини. Пару лет назад он вышел в полуфинал US Open. У него подходящая игра для быстрых кортов, я чувствую, что он взрослеет как теннисист. Его подача улучшилась, удар слева – тоже, он стал более терпелив и может убойно бить справа из любой точки на корте», — приводит слова Кэхилла Tennis Head.

Новость по теме
Даррен Кэхилл: Джокович — величайший игрок своего поколения
Новость по теме
Стало известно, когда Рафаэль Надаль вернётся в тур после пропуска Уимблдона и ОИ
Ну вот и сбылась мечта Джоковича! Теперь у него тоже 20 «Шлемов», как у Надаля и Федерера Ну вот и сбылась мечта Джоковича! Теперь у него тоже 20 «Шлемов», как у Надаля и Федерера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021