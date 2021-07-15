Даррен Кэхилл: Надаль попытается остановить Джоковича на US Open

Даррен Кэхилл, австралийский теннисист и тренер румынки Симоны Халеп, высказался о фаворитах грядущего US Open.
«Надаль попытается остановить Джоковича на US Open. Рафа любит играть в Нью-Йорке. Ему нравится высокий отскок, и раньше он добивался там больших успехов. Также он собирается заранее поиграть на харде, думаю, он готов бросить вызов Нью-Йорку. Не могу дождаться, ведь Джокович приедет туда за «Золотым шлемом».
Также будет интересно посмотреть на Берреттини. Пару лет назад он вышел в полуфинал US Open. У него подходящая игра для быстрых кортов, я чувствую, что он взрослеет как теннисист. Его подача улучшилась, удар слева – тоже, он стал более терпелив и может убойно бить справа из любой точки на корте», — приводит слова Кэхилла Tennis Head.
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