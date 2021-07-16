«Лучший день в жизни». Элина Свитолина — о свадьбе с Гаэлем Монфисом

Украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила о свадьбе с французом Гаэлем Монфисом. На своей странице в «Инстаграме» Свитолина опубликовала фотографии с торжества, которое прошло в Швейцарии. На снимках – поцелуй молодожёнов и обручальные кольца.
«Лучший день в жизни», — подписала снимки Свитолина.
Фото можно посмотреть на странице Элины Свитолиной в «Инстаграме».
«Миссис и мистер Монфис», — подписал снимки со свадьбы молодой супруг.
Фото можно посмотреть на странице Гаэля Монфиса в «Инстаграме».
Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о том, что они встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля этого года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке. Затем Свитолина и Монфис в своих сообщениях использовали хэштег #Июль2021. Спортсмены намекали, что после Уимблдона сыграют свадьбу, но дату не называли.
- 16 июля 2021
-
22:31
-
21:58
-
20:09
-
19:59
-
19:29
-
16:50
-
15:32
-
14:52
-
14:31
-
13:10
-
12:59
-
12:18
-
11:26
-
09:59
-
09:46
-
09:26
-
08:28
-
00:06
- 15 июля 2021
-
23:40
-
23:16
-
22:26
-
22:02
-
21:14
-
20:44
-
20:17
-
19:35
-
18:17
-
18:01
-
16:17
-
15:48
-
15:38
-
13:51
-
13:32
-
13:13
-
13:03