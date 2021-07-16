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«Лучший день в жизни». Элина Свитолина — о свадьбе с Гаэлем Монфисом

«Лучший день в жизни». Элина Свитолина — о свадьбе с Гаэлем Монфисом
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Украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила о свадьбе с французом Гаэлем Монфисом. На своей странице в «Инстаграме» Свитолина опубликовала фотографии с торжества, которое прошло в Швейцарии. На снимках – поцелуй молодожёнов и обручальные кольца.

«Лучший день в жизни», — подписала снимки Свитолина.

Фото можно посмотреть на странице Элины Свитолиной в «Инстаграме».

«Миссис и мистер Монфис», — подписал снимки со свадьбы молодой супруг.

Фото можно посмотреть на странице Гаэля Монфиса в «Инстаграме».

Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили о том, что они встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля этого года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке. Затем Свитолина и Монфис в своих сообщениях использовали хэштег #Июль2021. Спортсмены намекали, что после Уимблдона сыграют свадьбу, но дату не называли.

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