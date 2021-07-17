Наоми Осака попала на обложку Vogue, который посвящён женщинам в спорте
Поделиться
Вторая ракетка мира японка Наоми Осака попала на обложку специального онлайн-выпуска гонконгского Vogue. Он посвящён женщинам в спорте, в частности, на Олимпийских играх.
Публикация доступна в «инстаграме» Vogue Hong Kong.
В журнале Осака предстала в образе, связанном с теннисом: полупрозрачная накидка в сетку и серьги в форме теннисных ракеток. В интервью Наоми рассуждала о влиянии славы и психологического давления на профессионального спортсмена.
«Я стараюсь окружать себя людьми, которые знают меня лучше всего. В конце концов, единственное мнение, которое имеет значение, – то ваше собственное и мнение близких вам людей», — приводит слова Осаки Vogue.
23-летняя Осака, пропустившая Уимблдон-2021, представит Японию на домашней Олимпиаде.
Комментарии
- 17 июля 2021
-
15:43
-
15:35
-
15:17
-
15:14
-
14:01
-
13:51
-
13:31
-
12:44
-
12:38
-
12:01
-
11:35
-
11:24
-
10:48
-
10:28
-
09:33
- 16 июля 2021
-
23:17
-
22:31
-
21:58
-
20:09
-
19:59
-
19:29
-
16:50
-
15:32
-
14:52
-
14:31
-
13:10
-
12:59
-
12:18
-
11:26
-
09:59
-
09:46
-
09:26
-
08:28
-
00:06
- 15 июля 2021
-
23:40
Партнерский контент