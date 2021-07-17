Наоми Осака попала на обложку Vogue, который посвящён женщинам в спорте

Вторая ракетка мира японка Наоми Осака попала на обложку специального онлайн-выпуска гонконгского Vogue. Он посвящён женщинам в спорте, в частности, на Олимпийских играх.

Публикация доступна в «инстаграме» Vogue Hong Kong.

В журнале Осака предстала в образе, связанном с теннисом: полупрозрачная накидка в сетку и серьги в форме теннисных ракеток. В интервью Наоми рассуждала о влиянии славы и психологического давления на профессионального спортсмена.

«Я стараюсь окружать себя людьми, которые знают меня лучше всего. В конце концов, единственное мнение, которое имеет значение, – то ваше собственное и мнение близких вам людей», — приводит слова Осаки Vogue.

23-летняя Осака, пропустившая Уимблдон-2021, представит Японию на домашней Олимпиаде.