Елена Веснина показала хобби олимпийцев — обмен значками

Российские теннисисты включились в погоню по собиранию олимпийских значков — обмену со спортсменами других стран. Успехами атлетов поделилась Елена Веснина в «сториз» своего «инстаграма».

Теннисистка показала, как Андрею Рублёву достался очень редкий значок в виде черепашки от спортсменок из Тринидада и Тобаго. Но вне конкуренции по этому вопросу Даниил Медведев. По его словам, он только начал охоту за значками и будет стараться ещё сильнее, потому что Карен Хачанов наступает на пятки, а больше всех ему нравится «трофей», доставшийся от олимпийцев Монако. Веснина заметила, что у девочек результаты скромнее и им надо поднажать.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко также подвержена этому увлечению. В «сториз» своего «инстаграма» она показала коллекцию значков.

Фото можно посмотреть в «сториз» «инстаграма» Арины Соболенко.

Украинка Элина Свитолина не отстаёт от коллег. В своём «инстаграме» в «сториз» она поделилась, какие значки ей удалось собрать.

Фото можно посмотреть в «сториз» «инстаграма» Элины Свитолиной.