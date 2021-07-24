Джокович и Тим снялись с турнира в Торонто

Первая ракетка мира серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим снялись с турнира в «Мастерсе», который пройдёт в Торонто. Также на этих соревнованиях не сыграют бельгиец Давид Гоффен и швейцарец Стэн Вавринка.

О причинах решения Джоковича не говорится, но, вероятно, серб хочет отдохнуть после Олимпиады и подготовиться к предстоящему Открытому чемпионату США. Тим, Гоффен и Вавринка на данный момент восстанавливаются от травм.

Напомним, сегодня Новак Джокович в двух сетах обыграл представителя Боливии Уго Дельена в первом матче олимпийского теннисного турнира в Токио.

Турнир в Торонто пройдёт с 9 по 15 августа.

Участие в соревнованиях примут четыре российских спортсмена: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев.